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وزيرة التعليم الفرنسية: اللغة العربية بالمناهج التعليمية منذ المرحلة الابتدائية

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وزيرة التعليم الفرنسية: اللغة العربية بالمناهج التعليمية منذ المرحلة الابتدائية وزيرة التعليم الفرنسية: اللغة العربية بالمناهج التعليمية منذ المرحلة الابتدائية

الوزيرة الفرنسية نجاة فالو بلقاسم

أكدت وزيرة التعليم الفرنسية نجاة فالو نجاة بلقاسم، ان اللغة العربية سيتم ادراجها في المناهج التعليمية منذ المرحلة الابتدائية.

و أشارت بلقاسم-في مقابلة اليوم الثلاثاء مع قناة “بي اف ام تي في” الفرنسية- الى ضرورة الاهتمام بإتقان اللغات الأجنبية لا سيما العربية التي تعد اللغة الرسمية في 26 دولة في افريقيا و في شبه الجزيرة العربية و يتحدثها قرابة 430 مليون شخص.

وأكدت وزير التعليم الفرنسية على أهمية التنوع في اللغات وتعلمها باكرا، واصفة “بالعبثي” الجدل الذي اثير حول قرار ادخال العربية كلغة اختيارية اعتبارا من الصف الاول الابتدائي و ذلك ضمن لغات أخرى مثل الانجليزية و البرتغالية و الإيطالية و الإسبانية و الألمانية و التركية و الصربية.

و اكدت بلقاسم انه سيتم تدريس اللغة العربية فور توفر الوسائل البشرية لذلك و بالطبع اذا كان ذلك اختيار أولياء الأمور، مضيفة انه سيجرى الاستعانة بمدرسين أجانب عند الحاجة لذلك أسوة باللغة الألمانية.

يذكر ان قرار الوزيرة الفرنسية لاقى بعض الانتقادات.

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أونا

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