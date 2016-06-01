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بعثة المنتخب تطير لـ«دار السلام» استعدادًا لمواجهة تنزانيا بتصفيات أمم أفريقيا

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بعثة المنتخب تطير لـ«دار السلام» استعدادًا لمواجهة تنزانيا بتصفيات أمم أفريقيا بعثة المنتخب تطير لـ«دار السلام» استعدادًا لمواجهة تنزانيا بتصفيات أمم أفريقيا

لاعبو منتخب

غادر القومي لكرة القدم، مطار القاهرة الدولي على رحلة مصرللطيران رقم 841، المتجهة إلى دار السلام ، لخوص الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2017 أمام منتخب تنزانيا .

وكشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن منتخب الفراعنة سافر إلى العاصمة التزانية دار السلام على خطوط شركة مصر للطيران، التى تحتاج لدعم كبير من كافة أبناء الشعب المصري، والذي يحرص منتخب مصر علي السفر على متن رحلاتها في جميع البطولات الدولية ومبارياته الودية التي يخوضها خارج مصر .

وقامت بعثة المنتخب بالتقاط الصور التذكارية على رحلة مصر للطيران، ومع العاملين بالشركة، وأمام مكتب مبيعاتها بمبني الركاب 3 تعبيرًا عن تقديرهم ودعمهم للشركة الوطنية .

 

 

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