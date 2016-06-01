بوتفليقة يعلن الحداد 8 أيام لوفاة رئيس جبهة «البوليسارو»

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الحداد لمدة 8 أيام لوفاة “القائد الصحراوي” محمد ولد عبد العزيز، اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إن رئيس الجمهورية أعلن حدادًا وطنيًا لمدة 8 أيام عبر كامل التراب الوطني “ترحمًا على روح القائد الصحراوي”.

وأرسل بوتفليقة رسالة تعزية لرئيس البرلمان الصحراوي خطري أدوه، الذي تولى الرئاسة مؤقتاً خلف للرئيس الراحل.

واستهل الرئيس الجزائري اليوم اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، بالتزام دقيقة صمت و قراءة الفاتحة على روح الراحل.

وتوفى ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 68 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعاني من سرطان الرئة.

وولد عبد العزيز عام 1948 في مدينة مراكش، وتابع دراسته الثانوية بمدينة النخيل، والجامعية في مدينة الرباط.

وظل عبدالعزيز قائدًا عسكريًا في الجبهة الانفصالية، حتى انتخابه بعد وفاة المؤسس الولي مصطفى السيد، مؤسس الجبهة، وأمينها العام في هجوم على نواكش في يونيو 1976، وفي المؤتمر الثالث للجبهة، عين أمينًا عامًا للجبهة.

وظل انتخابه يعاد المرة تلو المرة إلى اليوم.