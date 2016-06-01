بدء احتفالية افتتاح قاعة مون لايت بنادى تجديف الشرطة بمحافظة سوهاج

بدأت منذ قليل، مراسم افتتاح قاعة مون لايت بنادى تجديف الشرطة بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير الأمن ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الداعمة لتطوير الأندية الشرطية التى تخدم العاملين بجهاز الشرطة والمدنين على حد سواء.

وقال مدير أمن سوهاج اللواء أحمد أبو الفتوح، إن مثل تلك النوادى تخدم الجميع ويستفيد منها المواطن العادى، قبل المنتمى إلى جهاز الشرطة سواء فى المناسبات الخاصة أو العامة.

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