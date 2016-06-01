أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء احتفالية افتتاح قاعة مون لايت بنادى تجديف الشرطة بمحافظة سوهاج

Google+ Print
بدء احتفالية افتتاح قاعة مون لايت بنادى تجديف الشرطة بمحافظة سوهاج بدء احتفالية افتتاح قاعة مون لايت بنادى تجديف الشرطة بمحافظة سوهاج
بدأت منذ قليل، مراسم افتتاح قاعة مون لايت بنادى تجديف الشرطة بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير الأمن ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الداعمة لتطوير الأندية الشرطية التى تخدم العاملين بجهاز الشرطة والمدنين على حد سواء.

وقال مدير أمن سوهاج اللواء أحمد أبو الفتوح، إن مثل تلك النوادى تخدم الجميع ويستفيد منها المواطن العادى، قبل المنتمى إلى جهاز الشرطة سواء فى المناسبات الخاصة أو العامة.

بدء احتفالية افتتاح قاعة مون لايت بنادى تجديف الشرطة بمحافظة سوهاج (1)

بدء احتفالية افتتاح قاعة مون لايت بنادى تجديف الشرطة بمحافظة سوهاج (2)

بدء احتفالية افتتاح قاعة مون لايت بنادى تجديف الشرطة بمحافظة سوهاج (3)

بدء احتفالية افتتاح قاعة مون لايت بنادى تجديف الشرطة بمحافظة سوهاج (4)

بدء احتفالية افتتاح قاعة مون لايت بنادى تجديف الشرطة بمحافظة سوهاج (5)

- حبس أمين شرطة وعاطل 15عاما ضبط بحوزتهما 37 ألف قرص مخدر بسوهاج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365