بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يطلق فعاليات حملة "خلوا بالكم من بلدكم"

أطلق اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة "خلوا بالكم من بلدكم"، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الخبير الاستراتيجي الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، والإعلامية حياة عبدون أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمذيعة بالتليفزيون المصرى، والعميد محمد السيد المستشار العسكرى للمحافظة والدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، ومساعدى المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومنسق الحملة أحمد عبد العظيم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إنه حان الوقت أمام الشباب ليعودوا ويشاركوا فى بناء وطنهم وسيجدون منا كل الدعم لهم وندعوهم لمشاركتنا فى تلك الحملة التى أطلقناها "خلى بالكم من بلدكم" والتى ستجوب جميع مراكز المحافظة.

وتابع "المحافظ" أن الوطن فى حاجة لاصطفاف الجميع حوله لكى نعبر تلك المرحلة ونخرج بدولة قوية تليق بنا جميعاً، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد للارتقاء بوطننا هو العمل، وأن هذه الحملة التى أطلقناها هى لإعادة روح الانتماء والولاء تجاه هذا الوطن، وأن كفر الشيخ ستكون نواة حملة "خلوا بالكم من بلدكم".

وأكد المحافظ أن الحملة جاء تدشينها وانطلاقها من داخل المحافظة بهدف تعزيز روح الانتماء للوطن وغرس المثالية داخل المجتمع، وتوعية الطلاب وتعزيز انتمائهم من صغرهم على القيم وحب الوطن والدفاع عنه.

كما أكد على الدور المهم الذي يقوم به الإعلام في توعية المواطن والدور الوطني الذى تقوم به القوات المسلحة، ولابد من ترسيخ هذه المبادئ داخل المجتمع.

وأضاف أنه سيتم تعميم الحملة ليس فقط علة المحافظة ولكن سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية، كما نعدكم بتحقيق التنمية المستدامة على أرض محافظة كفر الشيخ.

من جانبها أكدت الإعلامية حياة عبدون، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمذيعة بالتليفزيون المصرى، أهمية توجيه المواطنين تجاه القيم الإنسانية النبيلة وحب الوطن، ولابد من عودة الانتماء بشكل واضح في عودة التليفزيون المصري للساحة، وذلك عن طريق عودة المواطن لمتابعة التليفزيون المصري المحلي، فهو منبر للتوعية والثقافة والعلوم.

وأضافت "عبدون" أن المرأة هى من أعادت الحياة لمصر مرة أخرى عبر ثورة 30 يونيو وما بعدها، وطالبت ما أسمته بحزب الكنبة أن يعود مرة أخرى بدوره ليعزز قيم الحب والولاء للوطن.

وفى كلمته قال الدكتور سعد الزنط، مدير مكتب الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التنمية هى ضرورة مهمة لمواجهة تحديات الأمن القومى المصرى، مضيفا أن إعادة رسم خريطة جغرافيا المنطقة بدأت بالفعل، فكان لزاما إعادة هيكلة التطور الاجتماعى للسكان فى هذه المنطقة.

وأكد الزنط أن ذلك هدف يجب أن يشارك فيه الإعلام الرسمى والخاص وأشاد بالتليفزيون المصرى الذى يحاول توصيل الرسالة للشعب المصرى بحرفية، ولكن الإعلام الخاص لم ينتبه لأهمية دوره الحيوى فى ذلك الوقت الحساس الذى تمر به مصر.

وأشار إلى أن أهم ما يجب أن يقوم به الإعلام هو توضيح الحقائق بالأرقام والمعلومات الدقيقة من المتخصصين ومن رجال العلم ومن الذين شاركوا فى كل المراحل التاريخية الحديثة التى مرت بها مصر وشعبها حتى يقتنع الشباب صاحب الثقافة الحديثة والتى تهتم بالمعلومة السريعة لأن حديث الحماس بدون معلومة أصبح غير مقنع.

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