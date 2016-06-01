مكرم محمد أحمد: لستُ مستشارًا لجريدة «الزمان».. وأكتب مقالًا مجاملة لحبيب العادلى

قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق،في تصريحات نقلها موقع جريدة التحرير إن دوره فى جريدة الزمان، يقتصر على كتابة مقال فقط مجاملةً لحبيب العادلى وزوجته أيضًا من منطلق «الزمالة»، التى كانت تجمعهم فى جريدة الأهرام، إضافة إلى دعمه تجربة صحفية جديدة تضم عشرات الصحفيين وتفتح لهم باب رزق.

وعن تولى مكرم منصب مستشار الجريدة، كما أشيع، نفى نقيب الصحفيين الأسبق في تصريح نقله موقع جريدة التحرير ، مؤكدًا أنه عُرض عليه بالفعل أن يتولى هذا المنصب، لكنه رفض لضيق وقته واعتذر، كما نفى وجود اتصال بينه وبين العادلى على خلفية هذا المشروع.