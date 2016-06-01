بالفيديو.. «أوغلو»: تركيا أصبحت مأوي للعناصر الإرهابيه

قال تورت أوغلو ، المدير الإقليمى لصحيفة الزمان التركية ، إن الرئيس التركى أردوغان لايريد محاكمة معارضيه أمام المحاكم كى لا يفضحونه أمام الرأى العام التركى ، مشيرا إلى أن تركيا أصبحت تأوى عناصر الإرهابيين ، مشيرا إلى أنه يرفض الإسلام السياسى .

وأضاف اوغلو خلال حواره مع الأعلامى أحمد موسى فى برنامج ” على مسئوليتى ” الذى يذاع على قناة ” صدى البلد ” ان أبو حنظلة مسئول تنظيم داعش الإرهابى فى تركيا تم القبض عليه وحصل على البراءة شأنه فى ذلك شأن 22 إرهابيا من تنظيم داعش حصلوا على البراءة بعد القبض عليه.

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