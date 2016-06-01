أمريكا: سنناقش الطموح النووي لكوريا الشمالية في محادثاتها مع الصين

قال مسؤول أمريكي كبير يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تخطط لاستغلال المحادثات المقبلة مع كبار المسؤولين الصينيين لمناقشة سبل فرض مزيد من الضغوط على كوريا الشمالية للتخلي عن طموحها النووي.

وبحسب رويترز قال دانييل راسل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا للصحفيين “النتيجة التي نتطلع إليها هي موافقة كوريا الشمالية على التفاوض لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.”

وأضاف “لدينا فرصة محسنة بقدر كبير لتحقيق ذلك بتعاون كامل من الصين ونعتزم استغلال (الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين) لنتوصل لكيفية للإسراع بالنتيجة التي نعمل كلانا لتحقيقها.”