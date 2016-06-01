إنشاء كلية لعلوم اللأرض بجامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم 134 المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، عن إنشاء كلية علوم الارض بدلًا من معهد تكنولوجيا المياه والبترول.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بالمشروعات القومية التي تخدم الوطن والمساهمة في إنشاء كل ما يساهم في تطوير المجالات الحيوية التي تخدم الوطن.

أوضح رئيس الجامعة أن كلية علوم الأرض تعد الأولى من نوعها في مصر وتضم الكلية كافة التخصصات المتعلقة بعلوم الأرض وليس فقط علوم المياه والبترول.

وقال “لطفي”، إن الكلية تعتني بدراسة كافة مجالات إدارة الموارد المائية والصرف والبترول والثروة المعدنية والآثار البيئية وتسعى إلى الوصول للريادة والإبداع عن طريق اعتماد برامج دراسية متخصصة في تلك المجالات.

وأشار إلى أن الكلية تهدف أيضًا إلى إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجال علوم الارض وتزويدهم بمهارات عملية مطابقة للمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

المراسل : محمد شعبان