محافظ بني سويف يوافق على تثبيت 17 متعاقدًا على مستوى المحافظة

مراسل ONA

أصدر المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، قرارًا رقم 5947 لسنة 2016م، والذي يقضي بتعيين 17 من المتعاقدين على بند “3-2″ بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وتثبيتهم على درجات دائمة على حساب الصناديق والحسابات الخاصة، بموازنة السنة المالية 2015/2016، وذلك بناءً على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وتضمن القرار تثبيت 13 متعاقدًا من العاملين المؤقتين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بالإضافة إلى تثبيت 4 متعاقدين بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف تحقيق الأمان الوظيفي، وتقنين أوضاعهم الوظيفية، وتوفير الاستقرار النفسي والأسري لهم، وتخفيف الأعباء عنهم.