أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ بني سويف يوافق على تثبيت 17 متعاقدًا على مستوى المحافظة

Google+ Print
محافظ بني سويف يوافق على تثبيت 17 متعاقدًا على مستوى المحافظة محافظ بني سويف يوافق على تثبيت 17 متعاقدًا على مستوى المحافظة

محافظ بني سويف

مراسل ONA

أصدر المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، قرارًا رقم 5947 لسنة 2016م، والذي يقضي بتعيين 17 من المتعاقدين على بند “3-2″ بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وتثبيتهم على درجات دائمة على حساب الصناديق والحسابات الخاصة، بموازنة السنة المالية 2015/2016، وذلك بناءً على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وتضمن القرار تثبيت 13 متعاقدًا من العاملين المؤقتين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بالإضافة إلى تثبيت 4 متعاقدين بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف تحقيق الأمان الوظيفي، وتقنين أوضاعهم الوظيفية، وتوفير الاستقرار النفسي والأسري لهم، وتخفيف الأعباء عنهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا