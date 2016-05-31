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أسامة إبراهيم لـ في الجول: أحلم بالانضمام للزمالك

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أسامة إبراهيم لـ في الجول: أحلم بالانضمام للزمالك أسامة إبراهيم لـ في الجول: أحلم بالانضمام للزمالك

يتمنى أسامة إبراهيم الظهير الأيمن لإنبي الانضمام للزمالك في الصيف المقبل والذي وصفه بالحلم الذي يسعى إليه أي لاعب، وذلك بعد تألقه أمام الاتحاد بالجولة 29 للدوري المصري.

وصنع أسامة إبراهيم -23 عاما- هدفا للاما كولين بعرضية متقنة أمام الاتحاد في لقاء فاز فيه فريقه 3-0 وهو الثاني له هذا الموسم خلال 14 مباراة بالبطولة.

وقال أسامة لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "الزمالك أرسل خطابا رسميا لإنبي يطلب فيه ضمي مع محمد ناصف الظهير الأيسر قبل يومين".

وأضاف "إنبي مازال يدرس العرض، لكني أحلم باللعب للزمالك وأتمنى أن تسير المفاوضات بشكل جيد.. فهو نادي كبير وحلم أي لاعب الانضمام إليه".

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع الداخلية لضم رجب بكار الظهير الأيمن خاصة مع رحيل عمر جابر إلى بازل السويسري.

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