فرج عامر لـ ' كلام في الجون ' : رفضنا تدريب مارادونا للفريق لسببين

أكد فرج عامر رئيس سموحة أن ناديه رفض فكرة تدريب الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا للفريق خلال الفترة المقبلة لسبيين.

وكان رئيس سموحة قد أكد لـFilGoal.com يوم الثلاثاء أن وكلاء أعمال المدرب الأرجنتيني قاموا بعرض فكرة تدريب مارادونا للفريق عليه وأن هناك اتجاها للرفض. (طالع التفاصيل)

وتحدث فرج عامر للبرنامج الإذاعي "كلام في الجون" قائلا:"أولا رفضنا فكرة تدريب مارادونا لنا لأن الفريق يسير بشكل جيد مع المدرب حلمي طولان ويعيش فترة من الاستقرار".

وأكمل"أما ثانيا فمع احترامي للأسطورة مارادونا فهو كان لاعبا خارقا ولكنه ليس مدربا بنفس قوته كلاعب".

وأتم"أي وكيل لاعبين يرغب بالطبع في قيام مارادونا بتدريب أي فريق حتى يستفيد هو، لكننا لم نوافق على الفكرة من حيث المبدأ ولذلك لم ندخل في أي نوع من المفاوضات".