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البيت الأبيض: أمريكا تتحرى تقارير عن ضربات جوية روسية فى سوريا

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البيت الأبيض: أمريكا تتحرى تقارير عن ضربات جوية روسية فى سوريا البيت الأبيض: أمريكا تتحرى تقارير عن ضربات جوية روسية فى سوريا
قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الأمريكية تتابع تقارير صحفية عن ضربات جوية روسية مزعومة فى سوريا بينها واحدة قرب مستشفى.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست فى تصريحات صحفية "دعونى أبدأ بالقول إننى لا يمكننى تأكيد تلك التقارير. اطلعت عليها ونتابع تلك التقارير ولكن إذا تأكدت فإن هذه الضربة ستكون الأحدث فى سلسلة ضربات على المنشآت الطبية فى سوريا. يجب أن يفهم المجتمع الدولى حقيقة الأمر ويجب محاسبة المسؤولين عن تلك الضربات."

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن 23 شخصا على الأقل قتلوا فى ضربات جوية روسية أثناء الليل بمدينة إدلب السورية التى تسيطر عليها المعارضة ووقعت إحداها قرب مستشفى فيما يمثل القصف الأعنف هناك منذ الاتفاق على وقف الأعمال القتالية فى فبراير.
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