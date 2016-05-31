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تتسلمها مصر الخميس.. فيديو يكشف قدرات حاملة المروحيات الفرنسية ميسترال

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تتسلمها مصر الخميس.. فيديو يكشف قدرات حاملة المروحيات الفرنسية ميسترال تتسلمها مصر الخميس.. فيديو يكشف قدرات حاملة المروحيات الفرنسية ميسترال
أبحرت حاملة المروحيات ميسترال من فرنسا فى اتجاهها إلى لتتسلمها مصر رسميًا الخميس المقبل، والتى أطلقت عليها مصر اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وبهذه الصفقة التى تعتبر نقلة نوعية كبيرة فى الأسطول البحرى المصرى، أصبحت مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، والدولة الثالثة فى حوض البحر المتوسط تمتلكها بعد فرنسا وإسبانيا،

تعرف على أهم مميزاتها:

- يبلغ طول الميسترال 199 مترًا وعرضها 32 مترًا، وتحمل حمولة قدرها 22 ألف طن بمعدل 23 مروحية، وما يصل إلى 50 عربة مدرعة، و45 دبابة، وتبلغ السرعة القصوى لها نحو 35 كيلو مترًا فى الساعة.
>- تندرج الميسترال تحت السفن الهجومية البرمائية، وتتمتع بالقدرة على نقل الجنود والمروحيات لمناطق القتال خارج حدود البلاد.
>- تم إعداد الميسترال لاستيعاب ما يقرب من 450 فردًا لمدة 6 أشهر، أو 700 فرد لمدة ثلاثة أشهر، ويمكنها أن تحمل كحد أقصى 900 فرد، كما تمتلك مستشفى تبلغ مساحتها 750 مترًا مربعًا يتضمن 69 سريرًا، و20 غرفة منها غرفتان لإجراء العمليات الجراحية، وغرفة خاصة بالأشعة.
>- وتضم الميسترال أيضًا نظامًا لإدارة المعارك والمعلومات البحرية وأنظمة الاتصال بالأقمار الصناعية.
>- تضم الميسترال 3 رادارات "ملاحى، جو أرض، وآخر للهبوط على سطح السفينة".
>- تمتلك الميسترال منظومة دفاع جوى قوية من نوع Simbad ورشاشات عيار 30 مم.
>- 4 زوارق إنزال من نوع STM تضمها حاملة المروحيات، أو زورقين إنزال بحرى EDA-R.
>- يضم باطن حاملة الميسترال مرأب بمساحة 1800 متر مربع للمروحيات، ومرأب للمدرعات والدبابات تبلغ مساحته 2550 متر مربع على طابقين.


>تتسلمها مصر الخميس.. فيديو يكشف قدرات حاملة... by youm7

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>فرنسا تسلم مصر الخميس حاملة المروحيات جمال عبد الناصر من طراز ميسترال
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