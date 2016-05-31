نزيف الأنف عند الأطفال فى الصيف.. تعرف على الأسباب

بعض المضاعفات المرضية قد تصيب بعض الأطفال فى الصيف تحديدا ومنها نزيف الأنف، نتيجة إصابتهم بحالة يطلق عليها ضعف الشعيرات الدموية بالأنف، وهى حالة لا تقتصر على الصغار فقط وإنما تصيب بعض الكبار ممن لديهم نفس المشكلة، وهو ما يوضحه تفصيلا الدكتور أسامة عبد الوهاب - استشارى أمراض الأطفال وحديثى الولادة - موضحا أهم هذه المضاعفات.

وحسب تفسير استشارى أمراض الأطفال وحديثى الولادة، فضعف الشعيرات الدموية عند الحاجز الأنفى، أو ما يعرف علميا بضعف فى الغشاء المخاطى المبطن للشعيرات بأنف المريض، له الكثير من الأعراض المرضية والمضاعفات، والتى تظهر على شكل النزيف ونزول الدم من الأنف، وهو أحد أشهر هذه المضاعفات.

ونتيجة هذا الضعف فى تلك الشعيرات يعانى الكبار والصغار من احتمالية نزول الدم من الأنف فى فترات مختلفة، وهو ما أكده الدكتور أسامة عبد الوهاب، مشيرا إلى أن السبب يرجع بشكل مباشر إلى اضطراب الحاجز الأنفى نتيجة ضعف الغشاء به.

وأشار الدكتور أسامة عبد الوهاب فى حديثه لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه المضاعفات تصيب البالغين بشكل كبير، وكذلك الأطفال، خاصة بعض الأطفال فى عمر المدرسة أو فى المراحل الابتدائية، أى بين سن الخامسة وحتى الثانية عشرة تقريبا.

وتابع د. أسامة: "يعانى من هذا الضعف الذى أصاب الشعيرات الدموية فى الأنف، وهو ضعف طبيعى لا تدخل فيه ولا أسباب له سوى الخلل فى الغشاء المبطن للأنف المخاطى".

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