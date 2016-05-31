«بيت السيرك» عرض مسرحي جديد للأطفال بأسوان

مراسل ONA

ينطلق العرض المسرحي الاستعراضي للأطفال “بنت السيرك”، والذي يستمر لمدة 10 أيام، على مسرح قصر ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس نجيب، مدير عام الفرع، واخراج محمد فؤاد.

وقال محمد فؤاد إن العرض يستمر لمدة 10 أيام تدور أحداثه في إطار درامي لغرس مجموعة من القيم والأخلاقيات فى نفوس الأطفال منها “حب الغير، التعاون، الصمود والوقوف ضد القوى المستبدة”، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز العرض هو قيمة التعايش في سلام.

وأوض فؤاد أن العرض من تأليف أحمد زحام، واستعراضات منة فؤاد، وديكور وماسكات مجدي ونس، وموسيقى وألحان أحمد النبراوي، وأغاني وأشعار أيمن النمر، وتمثيل فرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة أسوان.