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مران الزمالك - غياب حفني ومصطفى فتحي.. وحضور كهربا متأخرا

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مران الزمالك - غياب حفني ومصطفى فتحي.. وحضور كهربا متأخرا مران الزمالك - غياب حفني ومصطفى فتحي.. وحضور كهربا متأخرا

غاب أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك ومصطفى فتحي جناح الفريق عن أول تدريبات الأبيض استعدادا لاتحاد الشرطة في الدوري المصري اليوم الثلاثاء.

وعاد الزمالك لاستئناف تدريباته بعد راحة أربعة أيام عقب الفوز على إنبي 1-0، استعدادا للقاء الشرطة المنتظر إقامته 11 يونيو.

وذكر مراسل FilGoal.com أن أيمن حفني غاب بموافقة الجهاز الفني بسبب زيارته للسعودية لأداء مناسك العمرة.

كما حصل مصطفى فتحي على راحة من التدريبات بقرار الجهاز الفني والطبي لمعاناته من نزلة برد حادة.

بينما حضر محمود عبد المنعم "كهربا" متأخرا وقدم اعتذارا للجهاز الفني محمد حلمي على تأخره وسمح له بالمشاركة في المران بشكل طبيعي استعدادا للقاء الشرطة.

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