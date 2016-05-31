خبر في الجول - مرتضى يعد حارس الزمالك بحل مشكلته قبل لقاء إنيمبا

وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عمر صلاح حارس مرمى الفريق الشاب بحل أزمته الخاصة بامتحاناته قبل لقاء إنيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

وتسافر بعثة الزمالك إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا أحد أيام 16 أو 17 أو 18 يونيو في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى سيقوم بإجراء اتصال هاتفي بوزير التربية والتعليم من أجل تأجيل امتحانات الثانوية العامة للحارس الشاب.

ويملك الزمالك الحراس أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش وعمر صلاح في القائمة الإفريقية، بينما لم يتم قيد محمد أبو جبل الذي يقضي موسمه الأخير مع الأبيض ويرفض التجديد.

ويريد الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي استمرار عمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل السفر معه إلى نيجيريا لكن اللاعب أبلغه أنه مرتبط بأداء امتحانات الثانوية العامة وهي المشكلة التي يبحث لها مرتضى منصور عن حل.

ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا مع إنيمبا ووفاق سطيف الجزائري وصن داونز الجنوب إفريقي.