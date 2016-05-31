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تقرير في الجول - ماذا تقول لوائح الكاف في موقف حمودي وإبراهيم صلاح مع الزمالك

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تقرير في الجول - ماذا تقول لوائح الكاف في موقف حمودي وإبراهيم صلاح مع الزمالك تقرير في الجول - ماذا تقول لوائح الكاف في موقف حمودي وإبراهيم صلاح مع الزمالك

ما موقف أحمد حمودي جناح الزمالك من القائمة الإفريقية المقيد بها حال انتهاء إعارته؟ وماذا إن عاد إبراهيم صلاح لاعب الوسط المعار إلى سموحة؟ لوائح القيد الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تجيب.

وانتقل حمودي للزمالك معارا لمدة عام قادما من بازل ينتهي بنهاية الموسم الجاري في الدوري المصري، وفي حال انتهاء إعارته فإن الجناح الأعسر لن يستكمل دوري أبطال إفريقيا.

بينما أعار الزمالك لاعبه إبراهيم صلاح لسموحة لمدة ستة أشهر رغم وجوده في القائمة الإفريقية.

الآن.. بدأ الزمالك مفاوضاته مع أحمد حمودي لشرائه نهائيا وتحويل الإعارة لبيع مقابل 700 ألف يورو، بينما أكد مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة أن إبراهيم صلاح أول العائدين في الصيف المقبل.

ويتبقى للزمالك أربعة مقاعد في القائمة الإفريقية، فكيف يستغلها الاستغلال الأمثل عندما يفتح القيد في الجولة ال

وهنا يوضح FilGoal.com موقف الثنائي من القائمة الإفريقية حال عودتهما:

1) أحمد حمودي

وسأل FilGoal.com مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أثناء إقامة ورشة عمل لشرح قواعد بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وقال المصدر: "اللاعب الذي يتم قيده في قائمة فريقه الإفريقية وكان معارا وتم تجديد الإعارة أو شراء عقده نهائيا لن يأخذ مكانا جديدا في القائمة".

وأضاف لـFilGoal.com: "الكاف غير معني بحالة عقد اللاعب مع ناديه.. فقد حصل على رقم وتم قيده إفريقيا وسيظل بنفس الحالة".

وبتطبيق ذلك على حمودي فإن اللاعب إذا ما وافق على تحويل إعارته لبيع نهائي، فلن يشغل موقعا من أربعة مقاعد مازالت متاحة في قائمة الزمالك الإفريقية.

2) إبراهيم صلاح

حالة إبراهيم صلاح المقيد أساسا في قائمته الإفريقية لكنه خرج معارا تختلف كليا عن أحمد حمودي.

ويشرح المصدر لـ FilGoal.com: "اللاعب الذي يتم قيده في قائمة فريقه ثم يخرج معارا، يتم حظر المقعد وإذا ما عاد يقيد من جديد، بمعنى أنه يأخذ موقعا جديدا ورقما جديدا في القائمة الإفريقية".

وتلقى الزمالك تأكيدا من الكاف خلال ورشة العمل على ما سبق، والذي يختصر ذلك في أن عودة إبراهيم صلاح سيشغل موقعا في القائمة الإفريقية، وشراء حمودي لن يؤثر على المواقع الأربعة المتبقية في قائمة الزمالك.

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