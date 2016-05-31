لوحة ظلال عيون للعيد من ماك
الثلاثاء 31-05-2016 17:52
الحصول على مظهر عيون معبرة لم يكن سهلاً من قبل.SMOKY METALLIC TIMES NINE
لوحة ظلال عيون محدودة الإصدار x9 صممت حصرياً للعيد،تطرح مجموعة من الألوان المنسقة المعدنية السموكي لتقدم أمزجة لاتعد ولاتحصى.
وللحصول على أقصى درجات التنوع، تطرح اللوحة تركيباتتتدرج ما بين الغير لامعة إلى الحريرية إلى الفروست لابتكار إطلالات للنهار والليل.
والأكثر من ذلك أن الألوان الـ 9 تتموضع في علبة بحجم الجيب لسهولة الحمل. هذا الآن مشهد جميل ورائع للنظر.
Smoky Metallic Times Nine
Filament فضي بلاتيني (lustre)
Simple Sensation نيود متوسط وردي (matte)
Give Me Fire رمادي داكن وردي محايد (lustre)
By the Silver Moon أخضر محايد (veluxe pearl)
Just Twigged رمادي فاتح (satin)
Petrol فحمي متوسط (satin)
Richy-Rich برونزي مغبر ذهبي (lustre)
Black Factor أسود بني مطفي (matte)
Carbon أسود مركز (matte)
الفرشاة
228 Mini Shader
224 Tapered Blending