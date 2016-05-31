لوحة ظلال عيون للعيد من ماك

الحصول على مظهر عيون معبرة لم يكن سهلاً من قبل.SMOKY METALLIC TIMES NINE

لوحة ظلال عيون محدودة الإصدار x9 صممت حصرياً للعيد،تطرح مجموعة من الألوان المنسقة المعدنية السموكي لتقدم أمزجة لاتعد ولاتحصى.

وللحصول على أقصى درجات التنوع، تطرح اللوحة تركيباتتتدرج ما بين الغير لامعة إلى الحريرية إلى الفروست لابتكار إطلالات للنهار والليل.

والأكثر من ذلك أن الألوان الـ 9 تتموضع في علبة بحجم الجيب لسهولة الحمل. هذا الآن مشهد جميل ورائع للنظر.

Smoky Metallic Times Nine

Filament فضي بلاتيني (lustre)

Simple Sensation نيود متوسط وردي (matte)

Give Me Fire رمادي داكن وردي محايد (lustre)

By the Silver Moon أخضر محايد (veluxe pearl)

Just Twigged رمادي فاتح (satin)

Petrol فحمي متوسط (satin)

Richy-Rich برونزي مغبر ذهبي (lustre)

Black Factor أسود بني مطفي (matte)

Carbon أسود مركز (matte)

الفرشاة

228 Mini Shader

224 Tapered Blending