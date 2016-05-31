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لوحة ظلال عيون للعيد من ماك

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الثلاثاء 31-05-2016 17:52

الحصول على مظهر معبرة لم يكن سهلاً من قبل.SMOKY METALLIC TIMES NINE
لوحة ظلال عيون محدودة الإصدار x9 صممت حصرياً للعيد،تطرح مجموعة من الألوان المنسقة المعدنية السموكي لتقدم أمزجة لاتعد ولاتحصى.
وللحصول على أقصى درجات التنوع، تطرح اللوحة تركيباتتتدرج ما بين الغير لامعة إلى الحريرية إلى الفروست لابتكار إطلالات للنهار والليل.
والأكثر من ذلك أن الألوان الـ 9 تتموضع في علبة بحجم الجيب لسهولة الحمل. هذا الآن مشهد جميل ورائع للنظر.

Smoky Metallic Times Nine

Filament  فضي بلاتيني (lustre)

Simple Sensation  نيود متوسط وردي (matte)

Give Me Fire  رمادي داكن وردي محايد (lustre)

By the Silver Moon  أخضر محايد (veluxe pearl)

Just Twigged  رمادي فاتح (satin)

Petrol  فحمي متوسط (satin)

Richy-Rich  برونزي مغبر ذهبي (lustre)

Black Factor  أسود بني مطفي (matte)

Carbon  أسود مركز (matte)

الفرشاة

228 Mini Shader

224 Tapered Blending 

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سيدتي

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