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تألّقي في يوم المرأة بخمس خطوات بسيطة

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الثلاثاء 31-05-2016 18:30

تستحق كل سيدة أن تشعر بالتميّز والروعة في يوم المرأة. عانقي الثقة بالنفس وألهمي شغف الحب من اللحظة التي تضعي فيها المكياج وأبهري العالم بابتسامتك.
هذه الخطوات البسيطة ستساعدك في الحصول على مظهر خلاب في هذه المناسبة المميزة:
الخطوة الأولى: اصنعي البشرة المثالية
استخدمي الكريم التمهيدي "Primer" لتضييق المسامات الواسعة وتنقية نسيج الجلد لتعزيز كريم الأساس "Foundation" الذي يجب أن تضعيه فوقه للفترات الطويلة.
المنتج الذي ينصح به: Revlon Photoready Perfecting Primer. . سعر التجزئة المقترح من المصنّع: 88 درهم إماراتي.

الخطوة الثانية: ضعي كريم الأساس لتسوية الغطاء
يضمن كريم الأساس"Foundation " ذو الجودة العالية مظهراً نضراً طوال اليوم. باستخدام الفرشاة يمكنك أن تخففي من شدة اللون للحصول على مظهر طبيعي.
المنتج الذي ينصح به: Revlon Colorstay Makeup . سعر التجزئة المقترح من المصنّع: 83 درهم إماراتي للبشرة الدهنية و80 درهم إماراتي للبشرة الجافة.

الخطوة الثالثة: أعلني بتصريح ملفت للنظر
ضعي طبقة خفيفة من ظل العينEye Shadow على منطقة عظمة الحاجب وألحقيها بطبقة أعمق على أساس الجفن لنظرة حادة. أعطي بعداً لمظهرك باستخدام ظل عين ذو لون غامق للطرف الخارجي ومن ثم طبقي آخر لمسة على الطرف العلوي من العين لمزج وبناء طبقات اللون في كل مرحلة.
المنتج الذي ينصح به: Revlon Colorstay 16 hour Eye Shadow Palette و Colorstay Skinny Liquid Liner. سعر التجزئة المقترح من المصنّع: 65 درهم إماراتي إلى 75 درهم إماراتي.

الخطوة الرابعة: دعي شفاهك تتحدث بدلاً عنك
حددي طرف شفتك بقلم الشفاه لتجنب انحلال اللون أو نزيفه. ثم طبقي أحمر الشفاه المرطب لتشكلي مظهراً لامعاً وتعطي لمسة حرفية لتدوم طوال اليوم بدون فقدان نعومة شفاهك.
المنتج الذي ينصح به: Superlustrous lipstick و Colorstay Lipliner.سعر التجزئة المقترح من المصنّع: 65 درهم إماراتي إلى 75 درهم إماراتي.

الخطوة الخامسة: أكملي مظهرك بأظافر لامعة
ضعي طبقتين من طلاء الأظافر لتضمني تماسكهم لوقت طويل، ثم ألحقيها بطبقة سريعة الجفاف للحصول على لمسة حرفية. غطي طرف الأظافر الحر بطلاء الأظافر دوماً لزيادة عمره ومنعه من التكسر.
المنتج الذي ينصح به: Colorstay Gel Envy و Diamond Top Coat. سعر التجزئة المقترح من المصنّع: 40 درهم إماراتي

يمكنك الحصول على المنتجات في :
الإمارات العربية المتحدة: لايف ستايل، ماكس، بووتس، كارفور، لولو، هايبر بانده، سبينس، جيان
المملكة العربية : لايف ستايل، ماكس، بووتس، وايتس، المصباح.

أرجو إعلامي في حال رغبتكم بالمزيد من التفاصيل.

لك مني أطيب التحيات...

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سيدتي

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