أحد أثمن المكوّنات وأكثرها عراقة في صناعة العطور ينصهر اليوم مع الروح المعاصرة لعطور Valentino Parfums في Valentina Myrrh Assoluto. تمتزج مبادئ الفخامة، الرفاهية، الرهافة والأناقة لعالم Valentina Assoluto مع خبرة ومعرفة فالينتينو. في قصيدة غنائية للمر، ينضم Myrrh Assoluto إلى Rosa Assoluto وOud Assoluto في مجموعة Valentina Assoluto.

بطابع فاخر كالذهب وحيوية عالية الجاذبية، يحرر المر متعة الحياة والدفء في النفس. ينقل صانعا العطور أوليفر كريسب وحميد ميراتي-كاشا هذه النفحة الأكثر استثنائية عبر الأجيال وفي المستقبل مع حساسية وجمال معاصرين. يعطي استحضار جريء للذكريات مع طبقات من الياسمين الهندي، المر والجلد إلى عطر Valentina Myrrh Assoluto طابعاً من الألفة الغامضة. يولِّد نهج قطري شامل لخلطات العطور مع نفحات من الفانيلا، يلانغ يلانغ والمسك، طابعاً عصرياً غنياً وبديهياً. ومن خلال تقنيات معقّدة، يتم الارتقاء أكثر بعطر Myrrh Assoluto ليبلغ مستوى التعبير الأعلى بساطة ونقاءً لهذه النفحة الأسطورية.

يربط تصميم راقٍ عطر Myrrh Assoluto بالعطور الأخرى في مجموعة Valentina Assoluto. ترتدي قارورة بيضاوية الشكل وردة مرهفة، وهنا في لون رمادي أنيق. يوحي عنق ذهبي تعلوه أداة للبخ سوداء لؤلؤية إلى انغماس المحتويات في الفخامة العالية.

عطر يشكّل هدية ثمينة، وإثارة عالية الحيوية للذكريات: أناقة ينيرها التطوّر. يرسم Myrrh Assoluto معالم جديدة في الفكر والأحاسيس ليتم استكشافها.