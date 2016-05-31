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#في_اليورو – بوفون يقود قائمة إيطاليا في غياب النجوم

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#في_اليورو – بوفون يقود قائمة إيطاليا في غياب النجوم #في_اليورو – بوفون يقود قائمة إيطاليا في غياب النجوم

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن قائمة الأتزوري المستدعاة للمشاركة في يورو 2016 التي ستقام في فرنسا بداية من العاشر من شهر يونيو المقبل.

ويلعب منتخب إيطاليا في المجموعة الخامسة بجوار كل من بلجيكا وجمهورية أيرلندا والسويد.

وشهدت القائمة غياب ماركو فيراتي وكلاوديو ماركيزيو وريكاردو مونتوليفو للإصابة، بينما لم يتم استدعاء أندريا بيرلو وسيباستيان جيوفينكو لأسباب فنية.

وتخوض إيطاليا اليورو وهي وصيفة للنسخة الماضية بعد هزيمتها في النهائي أمام إسبانيا.

وجاءت قائمة إيطاليا كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون- فيديريكو ماركيتي- سالفاتوري سيريجو

في الدفاع: أندريا بارازالي- ليوناردو بونوتشي- جيورجيو كيلليني- أنجيلو أوجبونا

في الوسط: فيديريكو بيرنارديتشي- أنطونيو كاندريفا- ماتيو دارميان- دانييلو دي روسي- ماتيا دي تشيليو- ستيفان الشعراوي- أليساندرو فلوينزي- إيمانويل جياكيريني- تياجو موتا- ماركو بارولو- ستيفانو ستورارو

في الهجوم: إيدر- شيرو إيموبيلي- لورينزو إنسيني- جراتسيانو بيلي- سيميوني زازا

البدلاء: ماركو بيناتسي- دانييلي روجاني- دافيد زاباكوستا

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