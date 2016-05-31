وزير البيئة :اتهامات سب الأفارقة لا يمكن أن تصدر من مصرى ضد اشقاءه

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ، رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ، أن اتهامات سب الأفارقة لا يمكن أن تصدر من مصرى ضد اشقاءه ، سواء كان ذلك المصرى مواطنا أو مسؤولا .

وقال فهمى ، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء ، أنه إطلع بكل أسف على الإدعاءات الواردة بالمذكرة المقدمة من منسقة لجنة الخبراء الأفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة بنيروبى والذى اتهمت فيه رئيس الوفد المصرى (وزير البيئة المصرى ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة حسب ما ورد بالمذكرة) بوقائع لا يمكن ان تصدر عن مسئول حكومى مصرى أو مواطن مصرى ضد اشقاؤه الأفارقة الذين يشاركوننا قضايانا ودفاعنا عن مصالح شعوب أفريقيا.

وقال فهمى ، إن قيامه بالسفر الى نيروبى للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة لبرنامج البيئة حيث تطلبت مهام عاجلة إلغاء سفره الأمرالذى جانب المذكرة سالفة الذكر الحقيقة الواضحة للعيان والذى يلقى بظلال الشك على ما جاء بها.

واشار فهمى الى قيامه بتفويض وزير البيئة الأوغندى (عضو المكتب التنفيذى لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة) بتمثيل مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة كجهة مراقبة تشارك فى اجتماعات نيروبى حيث قام بإلقاء كلمة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة نيابة عنه.

وأوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الافارقة ، أن الاستشاريين الفنيين وعددهما اثنان من الخبراء الدوليين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لم يشاركا فى الجلسة الختامية للمؤتمر بالجمعية العامة نظرا لانتهاء دورهما الفنى بانتهاء جلسات مشاورات الخبراء الفنية حيث كانا يستقلان الطائرة المصرية لحظة انعقاد الجلسة الختامية عائدين الى ارض الوطن وهذا على عكس ما تداولته بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى المصرية.

وقال وزير البيئة ، أنه قام بالاتصال بمندوبة برنامج الامم المتحدة بنيروبى والمسئول عن إدارة أفريقيا بالبرنامج والتى استهجنت الواقعة لعلمها باعتذارنا عن المشاركة والتى تقوم من جانبها بالاتصال والتنسيق بمدير برنامج الامم المتحدة للبيئة والمسئولين الرسميين بدولة كينيا المستضيفة للمؤتمر ، مشيرا الى أنه هناك متابعة دقيقة للموقف أول بأول بالتنسيق مع الخارجية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة للوقوف على آخر التطورات.