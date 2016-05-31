انقطاع المياه لمدة 10 ساعات عن القاهرة الجديدة والرحاب ..تعرف على السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن التجمع الأول-التجمع الخامس – الرحاب 2،1) وضعفها عن مناطق (التجمع الثالث) لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعةًالثامنة مساء بعد غدا الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى وذلك نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بأعمال الصيانة للمرحلة الثانية لرفع كفاءة خط الطرد الرئيسى بمحطة امتداد المستثمرين بالقاهرة الجديدة .

وطالبت الشركة فى بيان صحفى ، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة الى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.