القبض على طبيب تخدير بالسويس شارك فى عملية "ميار" ضحية الختان

ألقت أجهزة الأمن بالسويس القبض على طبيب تخدير شارك فى عملية ختان للطالبة ميار محمد موسى، التى توفيت بسبب إجراء عملية ختان داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالسويس.

وقال مصدر أمنى إن طبيب التخدير يدعى "س.ح" وأنه متحفظ عليه حاليا داخل قسم شرطة السويس، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة بالسويس.

وأشار المصدر إلى أن قرارات الضبط والإحضار التى أصدرتها النيابة العامة شملت 7 متهمين متورطين بالقضية، من بينهم أم الضحية وطبيبة وأطباء ومسئولين بمستشفى خاص.

وكانت النيابة العامة بالسويس قد استمعت لأقوال الدكتور صدقى سيدهم مفتش الصحة بالسويس، الذى أكد مجددا فى أقواله أن الطالبة ميار توفيت بسبب إجراء عملية ختان، وأن ما تردده الممرضات بالمستشفى الخاص وإدارة المستشفى أنها أجرت عملية أخرى ليست ختانا كذب.

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