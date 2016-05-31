جمعية مكافحة التدخين: 35% من طلاب الثانوية يدخنون داخل المدارس

أكد الدكتور عصام مغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، أن تدخين السجائر أو الشيشة له نفس الضرر الجسيمة على صحة الإنسان، موضحا أن كلاهما يسبب أمراض السرطان والقلب والرئة وضيق التنفس والشرايين والنزلات الشعبية الشديدة، كما أنهم يؤثرون سلبا على الإنجاب، وكشف أن 35% من طلاب المرحلة الثانوية يدخنون داخل المدارس، مطالبا بضرورة تفعيل قوانين منع التدخين داخل المنشآت الصحية والتعليمية.

وأضاف مغازى خلال لقائه مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج اليوم فى ساعة الذى يذاع على قناة النهار اليوم، أن الدراسات البحثية أثبتت أن تناول الإنسان لحجر الشيشة الواحد يعادل تدخين نحو 28 سيجارة، كما أن تناول الشيشة أكثر ضررا على الإنسان، من حيث انتقال الفيروسات بسهولة من خلال الفم.

ونصح مغازى المواطنيين بضرورة الإقلاع عن التدخين، موضحا أنه يجب على الإنسان الذى لديه الإرادة والرغبة للامتناع عن التدخين، تناول العصائر والفاكهة الطازجة والمسليات واللبن الحليب، مع ممارسة الرياضة اليومية للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين، ويذكر أن اليوم يحتفى العالم باليوم العالمى للامتناع عن التدخين.

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