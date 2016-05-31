بالصور.. محافظة سوهاج توزع 600 كرتونة مواد غذائية على المرضى بالمحافظة

وزعت محافظة سوهاج تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج 600 كرتونة مواد غذائية على المرضى بمستشفيات معهد الأورام والتعليمى وسوهاج العام والحميات إهداء من القوات المسلحة لأبناء المحافظة.

قام بالتوزيع اللواء أركان حرب شريف سيف الدين مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه العميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة والعقيد هشام زيدان من المنطقة العسكرية الجنوبية، والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج.

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