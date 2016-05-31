بحضور أكبر أساتذة القلب.. مؤتمر "كارديو ألكس" يعرض بثا حيا لعمليات القسطرة

فى أكبر تجمع لأطباء وجراحى القلب بمصر والدول العربية وخبراء العالم من الدول الأجنبية، افتتح اليوم المؤتمر الدولى الـ15 للمؤسسة العلمية لأمراض القلب والشرايين، بالتعاون مع قسم القلب بطب الإسكندرية "كارديو ألكس".

وتجرى فعاليات المؤتمر فى الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيو بمكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد صبحى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، وبحضور 102 خبير أجنبى.

وقال الدكتور محمد صبحى، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يستعرض خلال 4 أيام كل ما هو جديد عن أمراض وجراحة القلب، موضحا أن المؤتمر ناقش الجديد فى القسطرة القلبية، وتركيب الدعامات المعالجة الجديدة، والتى تختفى بعد تركيبها والجلطات القلبية وكيفية إنقاذ المريض فى الساعات الأولى من الإصابة بالجلطة.

وأشار الدكتور محمد إلى أن المؤتمر شارك فيه كل من الدكتور شريف مختار أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى، والدكتور أحمد فتحى عميد معهد القلب القومى، والدكتور سامح شاهين رئيس جمعية القلب المصرية، والدكتور عادل الإتربى الرئيس السابق لجمعية القلب المصرية.

وفى تجربة فريدة من نوعها تم خلال المؤتمر نقل حى لعمليات القسطرة القلبية من غرف العمليات إلى قاعات المؤتمر، لتدريب شباب الأطباء واستعراض الحالات الصعبة.