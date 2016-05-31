تخصيص 300 ألف جنيه لرفع كفاءة أسوار المدافن بالوادى الجديد

مراسل ONA

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 300 ألف جنيه لرفع كفاءة أسوار مدافن الأقباط و المسلمين بواحة الخارجة.​

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، إنه سيتم البدء فعليًا في مشروع رفع كفاءة ودهان أسوار المدافن ” الجبانات ” بمدينة الخارجة الأسبوع المقبل، على أن ينتهي المشروع بأكمله خلال شهرين و15 يومًا.

وأشار حسين إلى أن الهدف من المشروع هو تحسين مظهر المدافن، خاصة وأنها داخل الكتلة السكنية بمدينة الخارجة، على أن يتم تنفيذ المشروع، خلال الفترة المقبلة، بباقي مراكز المحافظة الأربعة.