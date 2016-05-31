غدًا.. إعادة محاكمة بديع والبلتاجي والعريان وصفوت و11 أخرين بأحداث البحر الأعظم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا الأربعاء، إعادة محاكمة بديع مرشد عام الجماعة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وباسم عودة وزير التموين الأسبق و10 أخرين من قيادات جماعة الأخوان.

وذلك لاتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة في 16 يوليو 2013، للمطالبة بعودة الرئيس مرسي إلى الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البحر الأعظم”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة النقض في أواخر العام الماضي قد قضت برئاسة المستشار فرغلي زناتي بالغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في 15 سبتمبر 2014 بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة وحددت محكمة الاستئناف جلسة اليوم لإعادة المحاكمة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت بأن المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان, قاموا بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وزخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.