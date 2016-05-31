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صرف ٦٠٠ جنيه للعاملين بالمصرية للمطارات بمناسبة شهر رمضان ‎

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صرف ٦٠٠ جنيه للعاملين بالمصرية للمطارات بمناسبة شهر رمضان ‎ صرف ٦٠٠ جنيه للعاملين بالمصرية للمطارات بمناسبة شهر رمضان ‎

الطيار عادل محجوب

قرر الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات صرف 600 جنيه للعاملين بالشركة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وطالب محجوب من العاملين بالشركة عدم الانصياع  للشائعات التي تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مما يثير البلبلة بين العاملين، ويكون له مردود سلبي على بعض العاملين ويضر بمصالح الشركة .

وأكد محجوب ان الصفحة الرسمية للشركة هي المصدر الرئيسي لأخبار الشركة أو التي تصدر عنه شخصيًا ، مطالبًا جميع العاملين بعدم نشر أي أخبار كاذبة ، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من الجهد والعطاء، والعمل في منظومة متكاملة، وقائلًا ل”ابد من تظافر الجهود كي ننهض بالشركة ومطارتها”.

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