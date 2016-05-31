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غدًا.. محاكمة متهمى خلية “أجناد مصر”

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غدًا.. محاكمة متهمى خلية “أجناد مصر” غدًا.. محاكمة متهمى خلية “أجناد مصر”

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، غدًا الأربعاء، محاكمة 42 متهما من عناصر تنظيم” أجناد ” الإرهابى.

ونسبت النيابة العامة إلى القيادي بالتنظيم “همام محمد عطية”، والذي توفي في اشتباك ناري مع قوات الشرطة، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر” الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.

 

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