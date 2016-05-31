تقرير في الجول - هل يواصل التاريخ سيطرته ويعطي تشيلي لقب كوبا أمريكا؟

ستدخل تشيلي النسخة الحالية من كوبا أمريكيا وهي حاملة اللقب بعد حصولها على النسخة السابقة العام الماضي على أرضها.

تشيلي ضمنت المشاركة في كأس القارات حتى لو خسرت البطولة الحالية التي تعتبر احتفالية أكثر منها تنافسية وتقام للمرة الأولى بمشاركة 16 منتخبا مشاركا وخارج أمريكا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسعى تشيلي بقيادة مدربها الإسباني خوان أنطونيو بيتزي في أن تكون رابع منتخب يحتفظ بلقب البطولة في نسختين متتاليتين حيث سبقه لذلك ثلاث منتخبات هي الأوروجواي والأرجنتين وأخيرا البرازيل.

ويبدو احتفاظ حامل اللقب بلقبه في النسخة التالية أقرب إلى التقليد في تاريخ الكوبا ففي 44 نسخة سابقة احتفظ البطل بلقبه في النسخة التالية في تسع مناسبات، ولم يحتفظ أي منتخب بالبطولة لثلاث مرات متتالية سوى الأرجنتين.

الأوروجواي صاحب أكبر عدد من البطولات في تاريخ الكوبا في 15 مناسبة احتفظ بلقبه في ثلاث مناسبات حيث كان هو صاحب لقب أول بطولتين في تاريخ الكوبا.

المناسبة الثانية كانت عندما احتفظ باللقب في 1924 بعدما حققه في العام السابق 1923 والنسخة السابعة من البطولة بينما كانت المرة الثالثة والأخيرة لهم عندما حققوا اللقب في نسختي 1983 و1987.

الأرجنتين فازت باللقب في 1927 وكررت الفوز بالنسخة التالية 1929 قبل أن تعود في 1945 و1956 و1947 وتحقق ثلاثة ألقاب متتالية وهو المنتخب الوحيد الذي نجح في الحصول على اللقب لثلاث نسخ متتالية في تاريخها.

التانجو عاد ليحقق البطولة مرتيين متتاليتين في 1957 و1959 وكانت المرة الأخيرة التي تحافظ فيها الأرجنتين على لقبها في 1993 عندما أحتفظت بالبطولة التي حققتها في 1991.

بينما كانت نسخة 1999 هي الأولى التي تنجح فيها البرازيل في الدفاع عن لقبها الذي حققته قبلها في 1997 قبل أن تكرر نجاحها في الدفاع عن لقبها في نسخة 2004 بالفوز بالكأس في 2007 بفنزويلا.