في_اليورو - روزيسكي يكتب التاريخ بالتواجد في قائمة التشيك

(إفي): أعلن بافيل فربا مدرب منتخب التشيك اليوم قائمة الـ23 لاعبا النهائية لخوض يورو 2016 في فرنسا والتي يواجه فيها منتخب التشيك منافسيه منتخبات إسبانيا وتركيا وكرواتيا في دور المجموعات.

وخلت القائمة من لوكاس ماريسيك لاعب وسط سبارتا براغ والمهاجم الشاب باتريك شيك مهاجم فريق بوهيميانز، بينما انضم المخضرمان ميلان سكودا (30 عاما) لاعب فريق سلافيا براغ وديفيد لافاتا (34 عاما) هداف سبارتا براغ في الدوري المحلي.

المخضرم توماس روزيسكي سيكون أحد لاعبين قلائل شاركوا في يورو 2000 وموجودين في قائمة يورو 2016.

هذا الأمر يتشارك فيه إيكر كاسياس، الذي كان موجودا في قائمة إسبانيا في يورو 2000.

وفيما يلي اللاعبين الذين تم استدعاءهم لقائمة منتخب التشيك:- حراسة المرمى: بتر تشك، توماس كوبيك، توماس فاسليك.

الدفاع: ثيودور جيبريه سيلاسي، بافل كادرابيك، رومان هوبنيك، ميكال كادليتش، توماس سيفوك، ماريك سوخي، ديفيد ليمبرسكي، دانيال بوديل.

خط الوسط: فلاديمير داريدا، ياروسلاف بلاسيل، ديفيد بافيلكا، بوريك دوكال، جيري سكالاك، توماس روزسيكي، دانيال كولار، لاديسلاف كريتشي، جوزيف سورال.

الهجوم: ميلان سكودا، ديفيد لافاتا، توماس نيسيد.