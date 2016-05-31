الرئاسة الفلسطينية: اختبار جدية تصريحات نتنياهو بالأفعال وليس بالأقوال

قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الثلاثاء، أن التصريحات الإسرائيلية حول حل الدولتين ومبادرة السلام العربية يجب أن تترافق بخطوات على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

وأضاف أن مبادرة السلام العربية هى جزء من قرار مجلس الأمن الدولى، وخطة خارطة الطريق، ومن غير المقبول الالتفاف عليها، فى ظل وجود إجماع فلسطينى وعربى وإسلامى عليها.

وتابع أبو ردينة أن على إسرائيل أن تعرف أن الشرعية العربية والدولية هى الطريق الوحيد للأمن والاستقرار والسلام.

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