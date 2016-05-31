مصادر حكومية: الرئيس الجزائرى يعزل محافظ البنك المركزى

قال مصدران حكوميان أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة عزل اليوم الثلاثاء محافظ البنك المركزى الذى تعرض لضغوط من معارضيه بالحزب الحاكم بشأن إدارته لتداعيات هبوط أسعار النفط العالمية.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمى بعزل محمد لكصاسى الذى يتولى منصب محافظ المركزى منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت وسائل إعلام رسمية أن بوتفليقة عقد اجتماعا مع مجلس الوزراء فى ساعة مبكرة اليوم.

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