السودان يحتجز ثمانية من نشطاء حقوق الانسان

أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن جهاز الأمن السودانى يعتقل ثمانية من نشطاء حقوق الإنسان منذ أكثر من أسبوع، وحثت الخرطوم على ضمان عدم تعرضهم للتعذيب.

وقالت المنظمة أن النشطاء وهم ستة رجال وامرأتان محتجزون فى مكتب جهاز الامن والمخابرات الوطنى فى العاصمة منذ 22 مايو.

وأضافت أن ستة منهم يعملون مع منظمة "تراكس" غير الحكومية والسابع متطوع فى هذه المنظمة، والثامن مسؤول فى منظمة "الزرقا" التى تعنى بالتنمية البشرية.

وقالت أن خمسة من الرجال الستة محتجزون مع 21 معتقلا آخرين فى زنزانة واحدة فى مكتب نيابة جهاز الامن فى حين وضع السادس فى غرفة انفرادية لأسباب صحية.

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