السودان يحتجز ثمانية من نشطاء حقوق الانسان

أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن جهاز الأمن السودانى يعتقل ثمانية من نشطاء حقوق الإنسان منذ أكثر من أسبوع، وحثت الخرطوم على ضمان عدم تعرضهم للتعذيب.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت أن خمسة من الرجال الستة محتجزون مع 21 معتقلا آخرين فى زنزانة واحدة فى مكتب نيابة جهاز الامن فى حين وضع السادس فى غرفة انفرادية لأسباب صحية.
وقالت المنظمة أن النشطاء وهم ستة رجال وامرأتان محتجزون فى مكتب جهاز الامن والمخابرات الوطنى فى العاصمة منذ 22 مايو.
وأضافت أن ستة منهم يعملون مع منظمة "تراكس" غير الحكومية والسابع متطوع فى هذه المنظمة، والثامن مسؤول فى منظمة "الزرقا" التى تعنى بالتنمية البشرية.
وقالت أن خمسة من الرجال الستة محتجزون مع 21 معتقلا آخرين فى زنزانة واحدة فى مكتب نيابة جهاز الامن فى حين وضع السادس فى غرفة انفرادية لأسباب صحية.
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