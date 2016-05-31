مؤتمر "كارديو ألكس": التدخل الفورى بالقسطرة لعلاج الجلطة يقلل تلف عضلات القلب

أكد الدكتور حسام صلاح الدين الجندى - أستاذ أمراض القلب بلندن، خلال مؤتمر أمراض القلب بالإسكندرية "كارديو ألكس" - أن هناك وسائل حديثة لتشخيص جلطات القلب قبل حدوثها، وأن أعراض جلطات القلب تختلف فى النساء عن الرجال.

وقال الدكتور حسام صلاح الدين الجندى إن هناك بعض الأعراض على سبيل المثال تظهر فى الرجال على شكل آلام بالصدر، بينما فى السيدات تظهر على شكل صعوبة فى التنفس، وخفقان شديد فى القلب، وفى بعض الأحيان تكون الأعراض غير محسوسة على الإطلاق، خاصة فى مرضى السكر، موضحا أنه يجب أن يولى أهمية خاصة للفحص قبل حدوث الجلطة، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلى لمرض القلب، أو كان المريض مدخنا أو يعانى من ارتفاع الضغط أو السكر.

وأوضح أنه يمكن استخدام الأشعة المقطعية لتصوير الشرايين التاجية والأشعة التليفزيونية على عضلة القلب باستخدام المجهود، خاصة أن رسم القلب العادى ورسم القلب بالمجهود لا يتمتعان بالدقة الكافية للتشخيص الدقيق.

وقال الدكتور حسام صلاح إن العلاج بالتدخل عن طريق القسطرة فى الفترة الأولى لحدوث الجلطة لا ينقذ الأرواح فقط، ولكن يقلل من أى تلف فى عضلات القلب، بالإضافة إلى ذلك فإن الأدوية الحديثة، خاصة أدوية تخفيض الكولسترول وأدوية السيولة تقلل من احتمال حدوث الجلطات.

انعقاد مؤتمر "كارديو ألكس" بمكتبة الإسكندرية فى أكبر تجمع لأطباء القلب فى مصر

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