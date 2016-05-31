طرح تطوير 4 وحدات بـ4.5 مليون جنيه في الوادي الجديد‎

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن طرح تطوير 4 وحدات صحية قروية بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه، صرح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد.

قال “السيد” إنه جاري ترسية وإسناد مشروع تطوير الوحدات الصحية الأربع مركزيًا بمعرفة الوزارة، تمهيدًا للبدء فعليًا في تنفيذ المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة في مدة تنفيذ 6 أشهر.

وأضاف أنه سيتم تطوير الوحدات الصحية بقرى ” فلسطين، شرق بولاق بمركز الخارجة، عين عيش بمركز بلاط، غرب الموهوب بمركز الداخلة”، ضمن خطة المديرية، لرفع كفاءة الوحدات الصحية القروية بالمحافظة.