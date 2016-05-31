الأهلي يبدأ عملية تطوير ملعب التتش

بدأت إدارة النادي الأهلي، عملية تطوير مدرج ملعب التتش، بعدما تسلمت خلال اليومين الماضيين كافة المتطلبات الخاصة بالمدرج، والتي تم تصميمها في الخارج وفقاً للقياسات الهندسية ورؤية الشركة القائمة على تطوير المدرج بما يتناسب مع ملاعب الأندية الأوروبية.

وأوضح النادي الأهلي، على موقعه اليوم الثلاثاء أن عملية التطوير ستسير وفقاً لما أعلنه عماد وحيد، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق، في المؤتمر الصحفي الأخير.. وأنه تم تكليف وحيد، بالإشراف على ملف تطوير ملعب التتش، والتنسيق مع رعاة النادي، وفقاً لاحتياجاتهم الإعلانية في المدرج.

وقال وحيد، أن أعمال التركيب في المدرج بدأت بالفعل وسوف تستمر بكثافة خلال الأيام القادمة، للوفاء بالوعد والانتهاء من تطوير المدرج على النحو الأمثل في منتصف يونيو القادم، مشيرا إلى أن التطوير لن يتضمن فقط شكل المدرج ومقاعده ولكن ستمتد المرحلة الثانية لمحتوى المدرج الداخلي، وما يضمه من صالة جيم عالمي لفريق الكرة وغرف تغيير الملابس وقاعة للطعام والاجتماعات والفيديو وقاعة للمؤتمرات الصحفية ومغطس وصالة ساونا وجاكوزي وغرف فندقية.

وأكد رئيس لجنة التسويق، أن خطوة ملعب التتش تأتي ضمن خطة تسويقية متكاملة في فروع النادي الثلاثة لوضع الأهلي في الصورة التي يستحقها.