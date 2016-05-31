الجامعة الروسية تحدد خطوات القبول بالعام الجامعي الجديد

أعلنت الجامعة الروسية بالقاهرة خطوات التقديم للعام الجامعي الجديد للعام الدراسي 2016-2017 لقبول دفعة جديدة من حاصلي الثانوية العامة ..

> وحددت الجامعة العديد من الخطوات لاتباعها فى تقديم الأوراق الملطوبة للقبول بالجامعة أولها سداد مبلغ 350 جنيهًا قيمة الاستمارة الاستحقاق ببنك “الإسكان والتعمير والأهلي القطري والبنك التجاري” أو بالفيزا داخل الجامعة،و2-ملء استمارة طلب الالتحاق والإقرار،و تسليم الملف بمحتوياته وهي:

> استمارة طلب الالتحاق – الإقرار – صورة شهادة الميلاد – الطلبصورة البطاقة للطالب وولي الأمر،

> صورة شهادة الثانوية العامة أو الأجنبية أو العربية بعد ظهور النتيجة النتيجة مباشرة،شهادة قيد الطلاب الحاصلين على الثانوية في سنوات سابقة من الجامعات المقيدين بها،فى حالة عدم التقييد في نفس اليوم، يعتبر التقديم ملغًا.

> أما المرحلة إعلان نتيجة التنسيق الداخلي والقبول النهائييتم اختيار وقبول الطلاب طبقًا لأعلى المجاميع والنسب المسموح بها للشهادات العربية والأجنبية وتعلن نتيجة التنسيق الداخلي على موقع الجامعة بعد ظهور نتيجة التنسيق المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية.

وحددت الجامعه الأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق والقبول النهائيأصل شهادة الثانوية العامة ومايعادلها أصل شهادة الميلاد نموذج 2جند للطلاب الذكور استمارة 6 جند للطلاب الذكور مواليد 1997 وما قبلها إيصال سداد بقية القسط الأول “21450 2ج كلية الأسنان / 15750 ج كلية الصيدلة / 10950 ج كلية الهندسة” و6 صور شخصية حديثة .