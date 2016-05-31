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خالد صلاح يفتح ملف ارتفاع الأسعار فى "على هوى مصر" الليلة

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خالد صلاح يفتح ملف ارتفاع الأسعار فى "على هوى مصر" الليلة خالد صلاح يفتح ملف ارتفاع الأسعار فى "على هوى مصر" الليلة
يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، الليلة، فى برنامجه على هوى ، اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى حلقة خاصة حول أزمة ارتفاع الأسعار الأخير، وكيف يمكن للمواطن أن يقوم بحصارها فى ظل قيام بعض التجار بالتلاعب بالأسواق.

ويطرح اللواء عاطف يعقوب خلال الحلقة، المذاعة فى العاشرة والنصف مساء على قناة "النهار-one"، الآليات القوية التى يملكها الجهاز، والتى لا يعلم عنها الكثير من المواطنين، والتى من شأنها إعطاء المواطنين قوة لمواجهة الاحتكار وغش السلع والتلاعب بأسعارها.

ويتلقى البرنامج مداخلات المشاهدين للتعليق على أزمة ارتفاع الأسعار، وعرض شكواهم بخصوصها، على أرقام التليفونات 09009104 للتليفون الأرضى، و2204 للهاتف المحمول، كما يتلقى رسائل الـSMS من المشاهدين على هاتف رقم 91173.

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مصر 365

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