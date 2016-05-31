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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحلج أقطان فى الفيوم

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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحلج أقطان فى الفيوم الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحلج أقطان فى الفيوم
تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب فى مخزن محلج للقطن بقرية هوارة المقطع تابع للشركة العربية للأقطان، ما أدى إلى احتراق 38 بالة من "كنسة القطن"، دون إصابات بشرية.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق، بمخزن محلج القطن، بقرية هوارة المقطع، بمركز الفيوم، وهو تابعة للشركة العربية للأقطان.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن حريق شب فى 38 بالة "كنسة القطن"، التى تم كبسها، اليوم، لحساب شركة الفيوم لتجارة الأقطان، وهى قطاع خاص.

وقال عبد الرحمن محمود مدير المحلج إن سبب الحريق تفاعل مخلفات القطن لارتفاع درجة حرارة الجو، دون أن يتهم أحدا بالتسبب فى نشوب الحريق، مشيرا إلى أن قيمة التلقيات بلغت 46 ألف جنيه تقريبا، حرر محضر بالواقعة رقم 4092 لسنة 2016 م، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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