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بالصور.. إصابة شرطى مرور أثناء تأمين سيارة محافظ جنوب سيناء

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بالصور.. إصابة شرطى مرور أثناء تأمين سيارة محافظ جنوب سيناء بالصور.. إصابة شرطى مرور أثناء تأمين سيارة محافظ جنوب سيناء
أصيب الشرطى تاج سيد، من قوة مرور جنوب سيناء، أثناء قيامه بتأمين سيارة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال سيرها من كمين الوادى حتى كمين الساحل، حيث كان اللواء خالد فودة عائدا من جولة بمنطقة الشيخ عواد والطرفة بسانت كاترين.

وفوجئ شرطى المرور أثناء تأمينه سيارة المحافظ وكان يسير أمامها بموتوسيكل بدراجة بخارية تقطع الطريق وتسير بشكل مخالف أمام مسجد الفيروز بطور سيناء، وقام شرطى المرور بتفادى الموتوسيكل المخالف قبل اصطدامه به، مما أدى لانقلابه واصطدامه بالحواجز الخرسانية.

ونزل المحافظ من سيارته واطمأن على الشرطى وطلب من العقيد مصطفى عابدين مدير مرور جنوب سيناء البقاء مع الشرطى ونقله للمستشفى وإجراء تحاليل وأشعه على رأسه واستكمل المحافظ طريق عودته لشرم الشيخ بدون سيارة تأمين.

وقد تراوحت إصابة الشرطى ما بين جروح وكسور وتم نقله لمستشفى طور سيناء العام.

إصابة شرطى مرور أثناء تأمين سيارة محافظ جنوب سيناء (1)

إصابة شرطى مرور أثناء تأمين سيارة محافظ جنوب سيناء (2)

إصابة شرطى مرور أثناء تأمين سيارة محافظ جنوب سيناء (3)

إصابة شرطى مرور أثناء تأمين سيارة محافظ جنوب سيناء (4)

إصابة شرطى مرور أثناء تأمين سيارة محافظ جنوب سيناء (5)


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