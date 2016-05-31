ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

تمكنت مباحث مركز الباجور بالمنوفية، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية مكون من 3 أشخاص يتزعمهم عاطل هارب من 4 أحكام قضائية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز الباجور، بقيام كل من "ياسر.ر.م.م" 52 عاما عاطل مقيم بدائرة المركز سبق اتهامه فى قضية مخدرات، ة"محمد.ح.أ.س.ا" 19 عاما عاطل مقيم بدائرة المركز سبق اتهامه فى 4 قضايا (مخدرات – سلاح – سرقة مسكن)، و"السيد.ع.ا.ا" 18 عاما عاطل مقيم بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى لارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، والتصرف فيها بالبيع.

قرر العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور، والنقباء محمد موسى محمد على وعمر الحداد معاونى مباحث المركز وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الوقائع.

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