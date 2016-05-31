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بالصور.. الحكومة: زيارة رئيس الوزراء المجرى تشهد توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادى تجارى

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بالصور.. الحكومة: زيارة رئيس الوزراء المجرى تشهد توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادى تجارى بالصور.. الحكومة: زيارة رئيس الوزراء المجرى تشهد توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادى تجارى
استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، على رأس وفد حكومى رفيع المستوى وممثلى عدد من كبريات الشركات المجرية، فى مستهل الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى والتى تستمر حتى الثانى من يونيو 2016.

وتأتى الزيارة فى إطار حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية المشتركة وتحقيق المزيد من التعاون فى مختلف المجالات، ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء مباحثات ثنائية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقات فى مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى، وعقد اجتماعات مجلس الأعمال المصرى المجرى المشترك لبحث عدد من المشروعات ومجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (1)

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (2)

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (3)

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (4)

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (5)

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (6)

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (7)

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (8)

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (9)

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (10)

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (11)

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (12)

شريف اسماعيل يستقبل رئيس الوزراء المجرى (13)


>- استقبال رسمى لرئيس الوزراء المجرى بمطار القاهرة وعزف النشيدين الوطنيين
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مصر 365

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