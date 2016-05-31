وزير الصحة يلغى تفويضات مستشاره المتهم فى قضية رشوة بـ4.5 مليون جنيه

أصد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، قرارا بإلغاء كل التفويضات والصلاحيات التى كلف بها الدكتور أحمد عزيز، مستشاره لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الذى ألقت الأجهزة الرقابية القبض عليه متلبسا برشوة 4.5 مليون جنيه بمقر ديوان عام الوزارة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان منذ قليل، قام بإلغاء التفويضات الخاصة بالدكتورة نانيس عادل مستشاره لشؤون المستشفيات.

وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان استقدم بعد تولية حقيبة وزارة الصحة كلا من الدكتور أحمد عزيز والدكتورة نانيس عادل الأستاذين بجامعة عين شمس، وعينهم مستشارين له وأودع فيهم ثقته.

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