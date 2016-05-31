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أبو هشيمة يعلن تكفله بعلاج الشاب عبد الرحمن المصاب بالسرطان ببنى سويف

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أبو هشيمة يعلن تكفله بعلاج الشاب عبد الرحمن المصاب بالسرطان ببنى سويف أبو هشيمة يعلن تكفله بعلاج الشاب عبد الرحمن المصاب بالسرطان ببنى سويف
أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، عن تكفله بعلاج الشاب عبد الرحمن المريض بالسرطان، متمنيًا له الشفاء.

وكتب أبو هشيمة، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "تم التواصل مع الشاب عبد الرحمن وتوجه مندوب لمحل سكنه بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات للبدء فى مراحل علاجه".

وكانت قصة عبد الرحمن الشاب المصاب قد تداولت على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، طالبين المساعدة فى علاجه.

أبو هشيمة يعلن تكفله بعلاج الشاب عبد الرحمن المصاب بالسرطان ببنى سويف (1)

أبو هشيمة يعلن تكفله بعلاج الشاب عبد الرحمن المصاب بالسرطان ببنى سويف (2)


>بالفيديو والصور.. المرض يدمر حياة شاب.. عبدالرحمن مصاب بورم خبيث والتصاق بالكليتين.. الحالة تحتاج السفر للخارج.. والعلاج يتكلف 150 ألف يورو.. و"الصحة" توفر 12 ألفا فقط.. والمستشفيات: "ملكش علاج عندنا"
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