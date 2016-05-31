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البيئة: مندوبة برنامج الأمم المتحدة بنيروبي استهجنت اتهام ممثلي مصر بالإساءة للأفارقة

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البيئة: مندوبة برنامج الأمم المتحدة بنيروبي استهجنت اتهام ممثلي مصر بالإساءة للأفارقة البيئة: مندوبة برنامج الأمم المتحدة بنيروبي استهجنت اتهام ممثلي مصر بالإساءة للأفارقة

الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة

أكد وزير البيئة ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الدكتور خالد فهمي، إطلاعه وللأسف على الإدعاءات الواردة بالمذكرة المقدمة من منسقة لجنة الخبراء الإفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة بنيروبي والذي اتهمت فيه رئيس الوفد المصري بوقائع لا يمكن أن تصدر عن مسئول حكومي مصري أو مواطن مصري ضد أشقائه الأفارقة الذين يشاركوننا قضايانا ودفاعنا عن مصالح شعوب إفريقيا.

كانت وزارة الخارجية قد أصدرت بياناً يعرب عن رفض الكامل لمحاولات التشكيك في انتماء مصر الإفريقي ودفاعها الدائم عن قضايا القارة، رغم ما قدمته وما تزال تقدمه مصر من تضحيات لخدمة مصالح القارة الإفريقية التي تعتز بالانتماء إليها.

وجاء ذلك تعقيباً على المذكرة التي عممتها منسقة لجنة الخبراء الإفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي، والتي اتهمت فيها رئيس الوفد المصري بالإساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة العربية ضد الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع، ومطالبتها باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر في عدد من الحافل الدولية باعتبارها لا تصلح لتمثيل الدول الإفريقية فى تلك المحافل.

وأضاف الدكتور خالد فهمي أن عدم قيامه بالسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لبرنامج البيئة، حيث تطلبت مهام عاجلة إلغاء سفره الأمر الذي جانب المذكرة سالفة الذكر الحقيقة الواضحة للعيان والذي يلقي بظلال الشك على ما جاء بها.

وأشار فهمي إلى قيامه بتفويض وزير البيئة الأوغندي “عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ” بتمثيل مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة كجهة مراقبة تشارك في إجتماعات نيروبي، حيث قام بإلقاء كلمة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة نيابة عنه.

كما أشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة إلى أن الاستشاريين الفنيين -وعددهما اثنان من الخبراء الدوليين المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة- لم يشاركا في الجلسة الختامية للمؤتمر بالجمعية العامة نظرا لانتهاء دورهما الفني بانتهاء جلسات مشاورات الخبراء الفنية، حيث كانا يستقلان الطائرة المصرية لحظة انعقاد الجلسة الختامية عائدين إلى أرض الوطن وهذا على عكس ما تداولته بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المصرية.

وأضاف فهمي أن قيامه بالاتصال بمندوبة برنامج الأمم المتحدة بنيروبي والمسئول عن إدارة إفريقيا بالبرنامج والتي استهجنت الواقعة لعلمها باعتذارنا عن المشاركة والتي تقوم من جانبها بالاتصال والتنسيق بمدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمسئولين الرسميين بدولة كينيا المستضيفة للمؤتمر.

كما أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري متابعته الموقف أولا بأول بالتنسيق مع الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للوقوف على آخر التطورات.

أ ش أ

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